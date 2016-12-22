АИС «Диспетчер» теперь поддерживает прямое подключение к станкам с ЧПУ

Инновационный центр «Станкосервис» выпустил новую версию АИС «Диспетчер», которая содержит ряд важных изменений и дополнений в программном и аппаратном обеспечении. Среди основных новшеств — протоколы прямого подключения к станкам с ЧПУ, а также аналитическая подсистема, сообщили CNews в «Станкосервисе».

В целом система «Диспетчер» представляет собой комплекс программных и аппаратных средств, который позволяет осуществлять мониторинг работы промышленного оборудования в реальном времени, выполнять классификацию и анализ простоев, проводить своевременную диспетчеризацию сервисных служб, выполнять передачу программ на станки с ЧПУ, проводить отчетность и аналитику.

«Любое IIoT-решение должно быть гибким и динамичным, быстро подстраиваться под новые тенденции и запросы потребителей, — отметил технический руководитель проекта «Диспетчер» Сергей Чуранов. — Поэтому совершенствование нашей системы мониторинга — это непрерывный процесс. Мы решили, что раз в три-четыре месяца будет выходить ее обновление. В первую очередь, конечно, исходим из пожеланий пользователей, также наблюдаем за конкурентами и учитываем собственные прогнозы развития отрасли.

По словам разработчиков, эффективность системы мониторинга зависит от трех факторов: количества предоставляемых данных, их качества и удобства их получения. В этот раз основная задача была в том, чтобы увеличить получение данных за счет прямого подключения к станкам с ЧПУ и добавить мощную аналитическую поддержку, рассказали в компании.

Так, в системе появились разделы «Динамическая аналитика», «Статические отчеты», а также конструктор по созданию и настройке правил расчета КПЭ (ключевых показателей эффективности). Теперь пользователь сможет не просто получать информацию о том, что станок проработал или простоял n часов — система сама будет высчитывать коэффициент загрузки. Настраивать КПЭ можно самостоятельно.

Также изменения коснулись надежности работы системы, интерфейса, административной поддержки АИС и др. Для изучения нового функционала комплекса предприятиям предоставляется на ограниченный срок право полноценной работы со всеми модулями системы.