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Спецпроекты

Подготовка кадров – обязательный элемент цифровой трансформации

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Дмитрий Гудзенко

учредитель учебного центра «Специалист», МГТУ им. Н.Э.Баумана

Цифровая трансформация организации – это не только программное обеспечение, новейшее оборудование и новые регламенты работы. Любая компания – это, в первую очередь, люди, сотрудники. От их квалификации зависит, без преувеличения, судьба и нововведений, и бизнеса в целом.

Учебный центр «Специалист» – победитель конкурса Microsoft Partner Awards 2019 в России в номинации Learning. Это особая номинация, мы не продаем программное обеспечение Microsoft и не приносим компании прямые доходы в денежном выражении. Мы обучаем кадры, которые работают с программами Microsoft по всей России.

Без такой подготовки, без персонала, который умеет работать в новых условиях, наверное, само понятие цифровой трансформации будет невозможно. Это вопрос выживания бизнеса – постоянно поддерживать высокий уровень квалификации своих сотрудников. Собственно, именно с этим мы и помогаем российским организациям.

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