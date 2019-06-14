Для трансформации нужны качественные данные

В современном мире любой серьезный процесс требует тщательного и оперативного анализа. При этом из-за растущего масштаба изменений всех отраслей, руководству необходимо принимать все больше решений на единицу времени и делать это все быстрее. В условиях, когда количество информации удваивается ежегодно, а количество данных внутри компании зачатую растет еще более высокими темпами, одним из ключевых отличий успешной компании от не успешной является сбор и хранение качественных данных по всем направлении деятельности, обработка этих данных и упаковка в удобном и понятном виде.

Мы наблюдаем, что те, кто раньше других внедряет качественный процесс бизнес-аналитики, принимает более качественные бизнес-решения, и делает это быстрее, чем конкуренты. Это в конечном счете обеспечивает рост бизнеса. Уже недостаточно просто смотреть на данные раз в месяц или раз в две недели на отчетных встречах. Когда у владельцев и руководителей бизнеса всегда под рукой все необходимые показатели деятельности компании, то все процессы становятся максимально прозрачными и объективными. Таким образом, руководить командой и принимать тактические и стратегические решения становится гораздо проще, а компания в результате становится эффективнее.

Держите руку на пульсе вашей компании! Отслеживайте все ключевые показатели, контролируйте бизнес-процессы на основе качественных и своевременно обновляемых данных!

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