Инфографика: Модернизация ПО для онлайн-касс: пошаговая инструкция

Переход на новый порядок работы в соответствии с 54-ФЗ предполагает модернизацию не только кассового оборудования, но и программного обеспечения. Во-первых, новым законом изменен список реквизитов, обязательных для печати на кассовом чеке. Во-вторых, онлайн-кассы должны передавать данные в соответствии с определенными стандартами. В-третьих, новым законодательством предусмотрена возможность отправки покупателю электронного чека посредством SMS или электронной почты. А для этого кассовая программа должна предоставлять возможность ввода номера телефона или электронного адреса клиента. Кроме того, для исправления уже выданного чека новым законом предусмотрено создание чека коррекции, который можно сформировать до закрытия смены – то есть в течение одного дня. Также новое программное обеспечение должно обеспечивать мониторинг связи с ОФД – сообщать об успешной передаче чека или, наоборот, о том, что из-за возникших проблем она отложена.

Доработка программного обеспечения – один из важнейших этапов подготовки к переходу на новую схему работы. Еще на этапе планирования такого перехода необходимо выяснить у разработчика, в какие сроки он готов произвести его адаптацию. Нельзя забывать и о том, что после обновления программного обеспечения на новой кассе, ее необходимо будет поставить на учет в ФНС, а затем заключить договор с ОФД для отработки технологии передачи данных. Одновременно можно начать обучение сотрудников работе по новым правилам. Только после того, как новые бизнес-процессы будут окончательно отлажены, можно переходить к разработке плана-графика замены или апгрейда фискальных регистраторов и поэтапному переводу на новый порядок работы всего имеющегося в компании кассового оборудования.

