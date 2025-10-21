Стали известны победители «Киберарена GISDays»

Команда DreamTeam, четверо из пяти участников которой являются сотрудниками компании «Совкомбанк Технологии», заняла первое место на соревнованиях «Киберарена GISDAYS», прошедших 1-2 октября в Санкт-Петербурге. Ключевым фактором успеха стала победа в номинации «Самое большое количество принятых отчетов», а также полная реализация сценариев для банковской отрасли.



750 тысяч за первое место

Команда DreamTeam победила в соревнованиях «Киберарена GISDays». DreamTeam сосредоточилась на банковском секторе и реализовала практически все возможные сценарии, став единственной командой с таким результатом. Это принесло ей 750 000 рублей и первое место в общем зачете.

«Даже в условиях строгих ограничений по инфраструктуре и времени ключевую роль сыграли методичность, слаженность и опыт работы по kill chain. Мы сделали ставку на банковскую отрасль и довели гипотетические сценарии до результата», – поделились участники команды-победительницы.

Победа принесла команде 750 000 рублей

Соревнования «Киберарена GISDAYS» важны не только как состязание, но и как практика, максимально приближенная к реальным условиям. Архитектура моделирует межотраслевые цепочки атак, а прозрачная система подсчета очков стимулирует качество как атакующих, так и защитных действий. Ограниченные ресурсы и жесткие временные рамки проверяют готовность команд к реальным киберинцидентам, а не только теоретические знания.

«Победа в таких сложных профессиональных соревнованиях наглядно демонстрирует высочайший уровень экспертизы наших специалистов в области кибербезопасности. Это подтверждает, что команда «Совкомбанк Технологии» готова эффективно противостоять самым современным киберугрозам и защищать интересы клиентов банка», – отмечает заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.