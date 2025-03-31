Экс-замглавы Минцифры хотят дать 13 лет строгого режима и штраф в 315 миллионов

Прокурор требует для бывшего замминистра Минцифры Максима Паршина 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 315 млн руб. Для его предполагаемого сообщника Александра Моносова прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб.



13 лет и многомиллионный штраф

В ходе судебного процесса, состоявшегося в Хамовническом районном суде Москвы 31 марта 2025 г., прокурор выступил с требованием назначить бывшему заместителю министра цифрового развития Максиму Паршину наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 10-кратной суммы взятки, что составляет 315 млн руб. Об этом сообщило издание TAdviser со слов своего источника в суде.

Кроме того, Паршину будет запрещено занимать государственные и муниципальные должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административных функций, в течение 10 лет.

Для предполагаемого сообщника Паршина, Александра Моносова, прокурор запросил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также Моносов должен будет выплатить штраф в размере 16-кратной суммы взятки, что составляет 500 млн руб.

Фото: Госдума Обвинение запросило 13 лет строгого режима для Максима Паршина

Кроме того, ему будет запрещено занимать должности в коммерческих организациях, связанные с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение восьми лет.

Перепутал папки

В июле 2023 г. CNews сообщал о задержании Паршина Следственным комитетом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как рассказывал тогда бывший председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александр Хинштейн, ныне губернатор Курской области, Максим Паршин был взят с поличным при получении взятки в 3,5 млн руб. в московском ресторане 12 июля 2023 г.

«Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», писал Хинштейн, уточняя, что задержание Паршина «стало полной неожиданностью для его коллег из Минцифры».

Согласно этой статье, максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до 15 лет, штраф в размере до 70-кратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

17 марта 2025 г. на судебном допросе Моносов заявил, что перепутал папки и не собирался передавать никаких денег Паршину. «Деньги, которые у него изъяли из его портфеля, это мои личные деньги, которые я собирался потратить на подарок моей жене на день рождения. На ощупь папка была такая же, как и с документами» — рассказал подсудимый.

В качестве подарка, по его словам, он хотел приобрести ювелирные украшения от бренда, который в настоящее время не осуществляет поставки своей продукции в Россию. Оплата покупки должна была быть произведена наличными. Для этого были подготовлены соответствующие денежные средства.

Моносов сообщил, что у него была привычка хранить документы в папках одинакового цвета. В связи с этим он положил денежные средства в синюю папку, которая обычно использовалась им для хранения документов.

Накануне встречи с Максимом Паршиным, в ходе которой оба были задержаны, помощница подготовила документы, которые Александр Моносов намеревался взять с собой. В тот же шкаф в служебном кабинете он положил папку с денежными средствами. Обе папки были внешне идентичны, по словам Александра Моносова.

По его версии, он случайно взял не ту папку и пришел на встречу с Максимом Паршиным с папкой, в которой находились денежные средства, вместо папки с документами.

Ранее Паршин хотел уйти на СВО

Как сообщал CNews 7 октября 2024 г. Паршин изъявлял желание принять участие в спецоперации на Украине и уже написал необходимое для этого заявление.

По данным издания, Паршин уже намеревался отправиться в район боевых действий в мае 2024 г., но по какой-то причине не реализовал тогда эту идею.

Сначала в отношении Паршина была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако Генеральная прокуратура и Следственный комитет выразили несогласие с данным решением и обжаловали его в судебном порядке.

Учитывая, что обвиняемый, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, экс-чиновник был помещен в следственный изолятор.

В мае 2024 г., до начала судебного разбирательства по делу Паршина, законодательством была предусмотрена возможность для осужденных и лиц, уголовные дела которых еще не были переданы в суд, присоединиться к специальной военной операции.

2 октября 2024 г. на официальном сайте Президента России была опубликована информация о подписании закона, который усовершенствовал механизм освобождения от уголовной ответственности для лиц, призванных на военную службу в рамках мобилизации или во время военного положения.

Данный федеральный закон предоставляет суду возможность приостановить производство по уголовному делу, отменить меру пресечения и освободить подсудимого от уголовной ответственности, а также освободить осужденных от наказания, если они были призваны на военную службу в период мобилизации или во время военного положения в составе Вооруженных Сил России или заключили контракт о прохождении военной службы.