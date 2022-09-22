Российский разработчик ВКС выпустил более 10 обновлений за лето

Российский сервис для онлайн-совещаний и встреч Webinar Meetings постоянно развивается и представляет все новые возможности для общения и совместной работы. Только за лето 2022 года компания Webinar Group, в экосистему сервисов которой входит Webinar Meetings, подготовила более десятка обновлений своего флагманского продукта. Ниже — 5 самых востребованных новых фичей.

Постоянная встреча

Если вам необходимо пространство для периодического обсуждения, вы можете создать постоянную встречу. Она будет доступна по единой ссылке и не будет требовать запуска и остановки. Онлайн-формат переговорной комнаты подойдет для регулярных совещаний, планерок и синхронизаций команд.

Постоянные встречи создаются из личного кабинета и отображаются в специальном разделе

Интеграция с Microsoft Outlook и Google Календарем

С помощью специальных плагинов теперь можно создавать встречи и приглашать участников в 2 клика прямо из календаря.



Создание встречи в Webinar Meetings через Google Календарь

Приложение для Windows и MacOS

С помощью десктоп-приложения можно не только участвовать в мероприятиях, но и запускать быстрые встречи и переходить в веб-версию для планирования. Можно больше не переживать о платформе и браузере, которые используют участники встреч. Если браузер участника не соответствует техническим требованиям, то ему автоматически будет предложено использовать десктопное приложение.

Экран входа в приложение для Windows

Поднятая рука и реакции

Участники встреч могут поднять руку, чтобы высказаться или задать вопрос, не перебивая спикера. Реакции позволяют выразить свои эмоции по обсуждаемому вопросу без необходимости включать микрофон.

Участники могут поднять руку, а администраторы и ведущие видеть список желающих задать вопрос

Вход в личный кабинет через корпоративную учетную запись

Сотрудники могут войти в личный кабинет с помощью технологии единого входа (SSO), т. е. под учетными данными другой системы. При первом входе будет произведена автоматическая регистрация, добавление в «Организацию» (объединение корпоративных аккаунтов) и подключение к тарифному плану компании.

Опции входа на платформу: с помощью логина и пароля и через SSO















