В «Яндекс 360» восстановили часть ранее недоступных функций

«Яндекс 360» продолжает восстанавливать полную функциональность сервисов. Основные возможности «Почты», «Диска», «Документов», «Календаря», «Трекера» и «Телемоста» работают, постепенно возвращаются и остальные функции. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

В «Почте» снова можно отправлять письма с вложениями больше 1 МБ, в «Календаре» восстановлена синхронизация через CalDAV, в «Трекере» – уведомления и интеграция с «Почтой», а в «Телемосте» – облачная запись встреч. Также вернулся предварительный просмотр документов в «Почте», «Диске» и «Телемосте».

Работа «Календаря» полностью восстановлена как в веб-версии, так и в мобильном приложении, в том числе, вернулась синхронизация по CalDAV без лимитов — для работы с расписанием в подключенных календарных приложениях.

На «Диске» исправлена часть ошибок скачивания и синхронизации. Доступных для скачивания файлов уже стало больше, и их количество растет каждый день, хотя некоторые пока остаются недоступными. Команда продолжает работать над восстановлением.