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Платформа LDM.CSP версии 1.11 подтвердила готовность к промышленным нагрузкам

Компания LDM (ИТ-холдинг Lansoft) представила консолидированный отчет о производительности платформы LDM.Content Services Platform (LDM.CSP) по итогам нагрузочного тестирования версии 1.11. Платформа продемонстрировала рост ключевых метрик по сравнению с версией 1.9 и подтвердила готовность к промышленным нагрузкам. Об этом CNews сообщили представители LDM.

В отчете приводятся фактические данные, полученные в ходе нагрузочных испытаний, проведенных на версии 1.11 в 2026 г. Целью исследования была оценка эксплуатационных характеристик системы по трем ключевым параметрам: производительность, масштабируемость и долговременная стабильность. Сама процедура тестирования была разделена на три соответствующих этапа. Ниже подробно раскрыты результаты каждого из них.

По результатам испытаний была зафиксирована максимальная производительность платформы. В каждом сценарии LDM.CSP выдерживала максимальную нагрузку в течение часа, при этом все ключевые показатели были в рамках SLA. По сравнению с версией 1.9 наибольший прирост показали операции создания документов (+133%) и получения документа по идентификатору (+100%).

Отдельный блок был посвящен проверке масштабируемости. При увеличении количества экземпляров микросервисов платформа вновь продемонстрировала эталонную линейную зависимость: производительность растет пропорционально добавленным ресурсам. Например, в сценарии получения списка документов этот показатель составил 60 запросов в секунду при 1 экземпляре и 480 запросов в секунду при 8 экземплярах. Микросервисная архитектура LDM.CSP позволяет наращивать пропускную способность простым добавлением экземпляров — без переписывания системы и остановки рабочих процессов.

Испытания также подтвердили стабильную производительность платформы: в течение всего периода тестирования при заявленных нагрузках метрики оставались в пределах заданных значений.

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Это напрямую влияет на бизнес-показатели: платформа LDM может обрабатывать более 10 млн документов в течение рабочего дня с 0% ошибок.

При росте объема сохраняется высокая производительность и стабильность работы системы, что позволяет точно планировать нагрузку и ИТ-расходы на инфраструктуру. Масштабирование платформы дает возможность разработчикам прикладных решений не заниматься вопросами производительности, а сосредоточиться на потребностях бизнеса.

Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM: «Тестирование подтвердило, что LDM.CSP готова к работе с критическими объемами данных. Наши заказчики давно ценят платформу за надежность и гибкость, и этот результат — еще одно подтверждение. Мы довольны итогами, но также видим, куда расти с точки зрения производительности. Направление развития четкое, и мы будем последовательно улучшать эти результаты».

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