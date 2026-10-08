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Россияне стали вдвое чаще снимать апартаменты в зарубежных поездках

Сервис путешествий «Туту» провел исследование о том, где россияне живут в поездках за границу. По данным исследования, россияне выбирали проживание в апартаментах в 20% поездок, за год доля выросла вдвое. Отели остаются самым популярным вариантом размещения, на них пришлось 54% поездок. При этом у знакомых за границей стали останавливаться заметно реже: 12% поездок против 20% годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

Остальные варианты размещения за год почти не изменились. В частном доме останавливались в 10% зарубежных поездок, в санатории в 9%, в хостеле в 8%, в частной квартире в 7%. В палатке ночевали в 4% поездок, в глэмпинге в 4%, на теплоходе или яхте в 3%.

В зарубежных поездках россияне чаще меняют жилье, чем в поездках по стране: в одном месте за всю поездку жили 74% опрошенных, для поездок внутри России этот показатель составляет 78%. 18% респондентов за поездку сменили 2–3 места, 6% — четыре и более.

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