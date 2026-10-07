«Атракс»: за сентябрь компании оформили почти 23 000 электронных документов

За первый месяц работы с ЭТрН пользователи логистической площадки «Атракс» сформировали и отправили на подписание 22,93 тыс. электронных перевозочных документов. Об этом CNews сообщили представители «Атракса».

За сентябрь пользователи оформили 9 тыс. ЭТрН, 8 тыс. электронных заказ-заявок (ЭЗЗ) и 5,9 тыс. поручений экспедитору.

При этом первый месяц работы с ЭТрН выявил основные сложности, с которыми компании сталкиваются на практике. Чаще всего вопросы возникают при работе со сложными схемами перевозок, распределении ролей между участниками и обмене документами между разными операторами ЭДО.

Возникают и более точечные проблемы, например, ошибки при заполнении обязательных полей и их корректировке, а также технические сбои, из-за которых ЭТрН не отображается у одного из участников перевозки.

Отдельные сложности связаны с нестандартными ситуациями, например, с отсутствием интернета на погрузке или подключения к ЭДО у контрагента. В таких случаях компаниям приходится заранее договариваться о работе с документами и порядке действий.

«Первый месяц показал, что основные сложности возникают не с самим оформлением ЭТрН, а во взаимодействии между участниками перевозки. Чем сложнее схема и больше участников, тем выше риск вопросов и ошибок. Многие из них решаются уже на практике, по мере того как компании привыкают к новым процессам», — сказал Дмитрий Мадлей, директор логистической площадки «Атракс».