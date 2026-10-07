Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Атракс»: за сентябрь компании оформили почти 23 000 электронных документов

За первый месяц работы с ЭТрН пользователи логистической площадки «Атракс» сформировали и отправили на подписание 22,93 тыс. электронных перевозочных документов. Об этом CNews сообщили представители «Атракса».

За сентябрь пользователи оформили 9 тыс. ЭТрН, 8 тыс. электронных заказ-заявок (ЭЗЗ) и 5,9 тыс. поручений экспедитору.

При этом первый месяц работы с ЭТрН выявил основные сложности, с которыми компании сталкиваются на практике. Чаще всего вопросы возникают при работе со сложными схемами перевозок, распределении ролей между участниками и обмене документами между разными операторами ЭДО.

Возникают и более точечные проблемы, например, ошибки при заполнении обязательных полей и их корректировке, а также технические сбои, из-за которых ЭТрН не отображается у одного из участников перевозки.

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес
От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес цифровизация

Отдельные сложности связаны с нестандартными ситуациями, например, с отсутствием интернета на погрузке или подключения к ЭДО у контрагента. В таких случаях компаниям приходится заранее договариваться о работе с документами и порядке действий.

«Первый месяц показал, что основные сложности возникают не с самим оформлением ЭТрН, а во взаимодействии между участниками перевозки. Чем сложнее схема и больше участников, тем выше риск вопросов и ошибок. Многие из них решаются уже на практике, по мере того как компании привыкают к новым процессам», — сказал Дмитрий Мадлей, директор логистической площадки «Атракс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

Дмитрий Григоренко: Из-за внедрения ИИ эффективность работы аппарата Правительства показала двузначный рост

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Госкомпаниям разрешили без торгов закупать созданное под заказ ПО и оборудование

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще