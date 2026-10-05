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Цифровая платформа поддержки природно-климатических проектов помогает выявлять участки под агролесомелиорацию

Участки сельскохозяйственных земель, заросшие кустарниково-древесной растительностью, можно выявлять с помощью космической съемки, цифровых моделей рельефа и кадастровых данных. Затем это поможет оформить их в качестве защитных насаждений и использовать в агроклиматических проектах. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Зарастание сельскохозяйственных угодий кустарниково-древесной растительностью (КДР) в целом является проблемой для сельскохозяйственного производства. Однако в некоторых случаях такое зарастание может привести к противоположным эффектам: к уменьшению эрозии почв, повышению содержания гумуса в почвах и т.д. Выявление земельных участков с КДР, близкими по свойствам к защитным насаждениям, возможно с использованием данных дистанционного зондирования (ДЗЗ). О таких возможностях рассказал руководитель экспертной группы Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов НИУ ВШЭ Андрей Птичников.

«Мы разработали и развиваем российскую цифровую платформу поддержки природно-климатических проектов. Одним из ее практических применений является выявление на сельхозземлях участков, которые заросли кустарниково-древесной растительностью и обладают признаками защитных насаждений. Для используем космические снимки высокого разрешения разных лет, цифровую модель рельефа и кадастровые карты. Разработанные нами алгоритмы дешифрирования ДЗЗ позволяют выделять участки с признаками защитных насаждений, включая противоэрозионные и иные типы. После этого оцениваем целесообразность и возможность их оформления в объекты агролесомелиорации, в соответствии с действующими нормативными требованиями», — сказал Андрей Птичников.

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При наличии значительных площадей КДР с признаками защитных насаждений, собственнику целесообразно сначала провести дистанционную диагностику таких участков, затем оценить возможность их оформления в качестве перспективных полезащитных или противоэрозионных насаждений. При положительном решении разрабатывается проект агролесомелиорации и согласовывается с региональными органами управления сельским хозяйством. В большинстве случаев потребуются усилия по приведению такой перспективной КДР в соответствие с требованиями проектов агролесомелиорации — за счет подсадки, дополнения или обновления деревьев и кустарников.

«Вновь сформированные защитные лесополосы потенциально могут стать основой для климатических проектов и получения дополнительного финансирования от реализации углеродных единиц, в том числе по таким международным механизмам как CORSIA. Наша команда проводит дистанционную диагностику проективного покрытия земельных участков древесно-кустарниковой растительностью, а также помогает в подготовке и реализации агроклиматических проектов», — сказал Андрей Птичников.

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