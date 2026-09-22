«Группа RW+» запустила сервис для быстрого создания креативов под перформанс-рекламу

«Группа RW+» запустила Creai, сервис для производства и адаптации креативов для перформанс-рекламы с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Группы RW+».

Продакшен креативов — одно из самых медленных звеньев в перформанс-маркетинге. Студийный цикл производства занимает до двух недель и стоит бизнесу порядка 50–100 тыс. руб. в месяц. При этом каждая площадка требует свой набор форматов и размеров, которые дизайнеры пересобирают вручную под каждый запуск. Это ограничивает скорость тестирования рекламных гипотез — команды не успевают проверить столько связок, сколько нужно для оптимизации кампании.

«Идея выросла из того, чем мы занимались раньше. В перформанс-рекламе креатив — расходник: он выгорает за несколько дней, и скорость тестов упирается не в бюджет, а в производство. Со стороны дизайна та же проблема выглядит иначе: половина времени уходит не на идеи, а на адаптации и ресайзы. Нам было важно собрать эти два взгляда в один продукт: быстро, как нужно перформансу, и аккуратно, как требует дизайн», — сказала Татьяна Кузьмина, Product Owner Creai.

Для генерации креативов в Creai необходимо добавить ссылку на сайт — сервис сам соберет информацию о продукте и предложении и выдаст готовый креатив. Если сайта нет — бриф заполняется вручную. Также пользователь загружает логотип и шрифт для будущих креативов.

Инструмент создает несколько вариантов баннеров под разные УТП и аудитории. Готовые макеты адаптируются под форматы конкретных площадок: есть пакеты под ВК, «Яндекс Директ» и другие вариации вертикальных и горизонтальных размеров. Дисклеймер и возрастное ограничение задаются в самом брифе, поэтому креатив выходит уже готовым к размещению. Также пользователи могут сделать ресайзы для собственных мастер-баннеров.

Сервис доступен для пользователей в России, пробный доступ включает в себя 250 токенов, что позволяет сгенерировать около пяти креативов.



