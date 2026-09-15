«БФТ-Холдинг» представляет универсальный модуль для автоматизации формирования ОБАС в регионах

Теперь формирование обоснований бюджетных ассигнований (ОБАС) можно выстроить как единый цифровой процесс – от расчетов и согласования до свода и анализа данных. Новый модуль БФТ автоматизирует эту работу на всех уровнях бюджетного процесса и может интегрироваться с любой действующей в регионе системой планирования бюджета. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Единый процесс формирования и согласования ОБАС

Программный модуль расчета и обоснования бюджетных ассигнований позволяет перевести работу с ОБАС из разрозненных файлов и ручных операций в единый цифровой процесс. Учреждения формируют ОБАС по унифицированным формам региона, ГРБС согласовывают и сводят данные, а финансовый орган получает консолидированную информацию для контроля и балансировки бюджетных назначений.

Решение поддерживает версионность ОБАС по этапам планирования, согласование, свод обоснований подведомственных учреждений и подписание документов электронной подписью.

Принцип «единства ввода» позволяет использовать уже сформированные данные на следующих этапах бюджетного планирования без повторного ручного переноса. На основании ОБАС может автоматически формироваться информация для бюджетных заявок и ПФХД.

Интеграция с любой региональной системой планирования бюджета

Программный модуль ОБАС может внедряться как самостоятельное функциональное решение и интегрироваться с уже используемой в регионе системой планирования бюджета. Решение предусматривает обмен данными для формирования бюджетных заявок, ПФХД и получения предельных объемов бюджетных назначений.

Это позволяет регионам автоматизировать работу с ОБАС без необходимости менять действующую систему планирования бюджета. Такой сценарий может быть востребован как заказчиками БФТ в рамках системы «АЦК-Планирование», так и регионами, использующими решения других разработчиков.

«Важно не просто перенести формы ОБАС из Excel в информационную систему, а сделать обоснования полноценным источником структурированных данных для бюджетного планирования. Такой подход позволяет прослеживать логику формирования потребности, контролировать изменения на разных этапах и использовать первичные данные для анализа», – отметил Михаил Степанов, директор Департамента планирования Дирекции финансовых и корпоративных систем «БФТ-Холдинга».

Данные ОБАС для анализа и управленческих решений

Структурированные данные ОБАС создают основу для более глубокого анализа планируемых расходов. Для работы с этими данными может использоваться платформа аналитики «Полиматика», которая входит в продуктовый портфель «БФТ-Холдинга» и позволяет анализировать стоимостные и натуральные показатели, детализировать информацию до исходных расчетов и настраивать аналитические представления и визуализации под различные задачи и группы пользователей.

Это позволяет финансовому органу работать не только с итоговыми суммами, но и глубже анализировать структуру планируемых расходов, быстро переходить от агрегированных показателей к детализации и использовать данные ОБАС как дополнительную основу для принятия управленческих решений.

Таким образом, новый программный модуль БФТ позволяет выстроить сквозную работу с обоснованиями бюджетных ассигнований – от первичного расчета потребности и согласования до формирования бюджетных заявок и аналитики для принятия управленческих решений.