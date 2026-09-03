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Молодежь чаще затевает споры с руководством и проще смотрит на увольнение из-за конфликтов

Россияне до 35 лет чаще тех, кто старше, выступают инициаторами споров с коллегами и руководством. В опросах сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинству россиян в течение последнего года удавалось избегать конфликтных ситуаций на работе. Доля тех, кто ни разу не ссорился с коллегами, составила 69%. О конфликтах рассказал каждый пятый: 4% назвали себя инициаторами, 16% — коллег.

О мирном сосуществовании с начальством сообщают 74% опрошенных. Случались споры опять же у каждого пятого: 4% признались, что являются зачинщиками конфликтных ситуаций, 15% обвинили руководство.

Год прошел без ругани с подчиненными у 8 из 10 руководителей. 7% начальников сами затевали разбирательства, еще 7% — назвали инициаторами членов своей команды.

Мужчины конфликтуют чаще женщин: 7% представителей сильного пола инициировали ссоры с коллегами (среди россиянок таких 1%), еще 6% — с руководством (а среди женщин 3%).

Молодежь чаще тех, кто старше, называет себя инициаторами ссор с коллегами (5%) и начальством (6%).

Россияне с высшим образованием чаще затевали конфликты с коллегами (3%), россияне со средним профессиональным — с руководством (6%).

Без привлечения третьих сторон, как и два года назад, удается урегулировать ссоры с коллегами почти каждому второму (46%). Доля неразрешенных конфликтов с сослуживцами выросла до 30% (+5 процентных пунктов). Разногласия с руководством самостоятельно стали разрешаться реже — 43% против 47% в 2024 году. Для сравнения, с подчиненными у руководителей ситуация заметно лучше: 78% таких споров гасятся без вмешательства (против 70% два года назад), а доля затянувшихся конфликтов снизилась с 19 до 11%.

Наиболее болезненный вопрос — последствия серьезных размолвок. Из-за конфликта, начатого сослуживцем, уволились 15% опрошенных. Среди тех, кто начал спор с руководством, — 38%. Среди тех, кто стал объектом нападок со стороны начальства, — 25%.

За два года большее число россиян сформировало четкое мнение о том, какой линии поведения следует придерживаться в трудовых спорах: стало больше как тех, кто советует увольняться (42%, +6 процентных пунктов), так и тех, кто рекомендует не горячиться (38%, + 8 п.п.). Чем моложе респонденты, тем категоричнее их позиция: каждый второй россиянин до 35 лет твердо уверен, что в случае конфликта с руководством работу нужно бросать.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 20-27 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: трудоустроенное экономически активное население России старше 18 лет, имеющее коллег/руководство

Размер выборки: 1600 респондентов.

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