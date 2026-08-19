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Max начал тестировать статистику в каналах

Авторы получили возможность узнать динамику роста подписчиков и просмотров в Max, а также процент аудитории с включенными уведомлениями. Обновление доступно пользователям мобильной, десктопной и веб-версии мессенджера. Об этом сообщил представитель Max.

Для того, чтобы перейти в раздел с аналитикой, необходимо открыть настройки канала и нажать на кнопку «Статистика канала». Администратор сможет ознакомиться с общими показателями по просмотрам и подписчикам, а также изучить метрики за конкретный период, выбрав промежуток от недели до трех месяцев.

Владелец блога может регулировать доступ к аналитике и по желанию — ограничить его для других авторов в разделе «Администраторы».

В августе количество публичных и приватных каналов в Max превысило 11,5 млн. Суммарная аудитория подписчиков достигла 480 млн.

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