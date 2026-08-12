«Авито Услуги»: россияне готовят компьютеры к учебному году

Согласно аналитическим данным «Авито Услуг», в преддверии нового учебного года россияне активно занимаются обновлением и профилактикой своих компьютеров. Наибольший рост спроса зафиксирован на услуги по сборке и модернизации ПК, а также на ремонт систем охлаждения и замену разъемов питания.

Техническое обслуживание становится частью ежегодного цикла. Всё больше пользователей предпочитают вкладываться в улучшение существующей техники: заменить устаревшие детали, улучшить охлаждение и провести профилактику.

Согласно аналитическому исследованию «Авито Услуг», наиболее высокую динамику спроса демонстрирует сборка компьютера. По данным за июль 2026 спрос на эту услугу увеличился на 156% (в 2,5 раза), по сравнению с июлем 2025 г. За месяц рост составил около 20%.

Потребность в производительных ПК для учебы, удалённой работы и современных игр, а также регулярное обновление конфигурации мотивируют пользователей обращаться к специалистам

Мастера предлагают полный цикл: подбор совместимых комплектующих, профессиональную сборку, установку и т.д. Средняя стоимость сборки компьютера в июле 2026 г. составила 1,7 тыс. руб.

Рост спроса демонстрирует и замена комплектующих. За год интерес к этой услуге вырос на 125% (в 2,3 раза), а за месяц на 23%. Средняя стоимость услуги составила около 600 руб.

Стабильно востребованным остается ремонт системы охлаждения – спрос вырос на 30% за год и на 6% за месяц. Это одна из ключевых процедур перед началом интенсивной эксплуатации, позволяющая избежать перегрева и продлить срок службы устройств. Средняя цена услуги в июле составила 1 тыс. руб.

Также рост за год показали такие услуги как: замена разъема питания (+21%), диагностика сетевого оборудования (+10%).