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Творческий беспорядок на рабочем месте — чаще всего у тех, кто зарабатывает больше

Порядок на рабочем месте важен для двух из троих россиян, творческий хаос предпочитает каждый четвертый. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Двое из троих опрошенных (64%) признались, что предпочитают безупречный порядок в своем рабочем пространстве: «Порядок очень важен. Чтобы не было лишнего мельтешения перед глазами, и все нужное можно быстро найти»; «Так приучили»; «Порядок на работе — порядок в голове»; «Творческий беспорядок — это для дома, рабочее место должно выглядеть по-человечески».

Творческий хаос — по душе каждому четвертому (23%): «В работе идеальный порядок — не главное»; «В каждом хаосе есть своя структура»; «Если все постоянно складывать, развешивать и т.д., то времени уходит очень много».

Еще 13% затруднились с ответом: «Когда аврал и делается одновременно несколько дел, задач, то творческий беспорядок вполне может присутствовать».

Среди мужчин сторонников беспорядка заметно больше, чем среди женщин: 29% против 19% соответственно.

Молодежь до 35 лет к творческому бардаку на рабочем месте относится лояльнее (25—26%), чем те, кто старше (21—22%).

Россияне с доходом от 150 тыс. руб. меньше всего зациклены на порядке (54%) и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте (35%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 558. Время проведения: 14—23 июля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 3 тыс. респондентов

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