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Дмитрий Медведев продолжит возглавлять совет директоров «Ростелекома»

29 июля 2026 года состоялось первое заседание совета директоров «Ростелекома» избранного на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2026 г. Председателем совета директоров компании вновь избран заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Также на заседании по традиции сформированы комитеты совета директоров по стратегии, по корпоративному управлению, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также определен их персональный состав и председатели.

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