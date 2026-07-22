Разделы

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

PlatformCraft автоматизировала резервное копирование и внедрила очистку устаревших версий

Команда PlatformCraft расширила возможности S3-совместимого хранилища PC-Storage, реализовав автоматизированную схему резервного копирования с поддержкой версионирования, Object Lock Governance и интеллектуальной ротации данных. Об этом CNews сообщил представитель PlatformCraft.

Улучшенная логика позволяет автоматически переносить только новые наборы данных, исключая повторную загрузку уже существующих объектов, что снижает нагрузку на инфраструктуру, предотвращает появление лишних версий файлов и помогает контролировать объем занимаемого пространства в объектном хранилище.

В рамках доработки также реализованы: автоматическая ротация резервных копий с хранением только пяти последних наборов данных; корректная очистка noncurrent-версий объектов и delete markers; поддержка Object Lock в режиме Governance при удалении данных; диагностика и очистка незавершенных multipart-загрузок; подробное логирование, уведомления в мессенджер заказчика и защита от параллельного запуска процессов.

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом Цифровизация

В результате процесс резервного копирования стал полностью автоматизированным: новые данные загружаются без повторной записи существующих объектов, устаревшие версии удаляются в соответствии с политикой хранения, а объем объектного хранилища остается под контролем.

Доработка позволяет компаниям безопасно эксплуатировать S3-совместимые хранилища при регулярном резервном копировании, снижая риск ручных ошибок и упрощая администрирование инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще