«Текта Групп» и МТС будут совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров

Девелоперская компания «Текта Групп» и МТС объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого договорились совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров, входящих в портфель девелопера.

В рамках сотрудничества «Текта Групп» и МТС будут внедрять и адаптировать цифровые сервисы для современных объектов недвижимости. Среди ключевых направлений — системы безопасности, управление инженерной инфраструктурой, учет ресурсов, телекоммуникационная инфраструктура и цифровые сервисы для жителей, арендаторов и управляющих компаний. Все решения планируется объединить в единую цифровую экосистему.

«Для нас партнерство с МТС — это прежде всего инвестиция в качество продукта. Цифровые решения, которые мы будем развивать в рамках сотрудничества, позволят создать современные пространства для работы и отдыха, повысить уровень цифровизации жилых и офисных помещений, а также расширить набор сервисов для пользователей в проектах компании», — сказала коммерческий директор «Текта Групп» Елизавета Севастьянова.

«Современный девелопмент требует системного подхода к цифровизации – от строительных процессов до сервисов для жителей. Мы видим высокий потенциал для интеграции цифровых платформ и решений для девелоперских проектов «Текта Групп», в том числе для внедрения масштабируемых технологий, которые помогут повысить эффективность управления объектами, уровень безопасности и качество пользовательского опыта», – отметил Павел Федосов, руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС.