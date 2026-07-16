Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Текта Групп» и МТС будут совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров

Девелоперская компания «Текта Групп» и МТС объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого договорились совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров, входящих в портфель девелопера.

В рамках сотрудничества «Текта Групп» и МТС будут внедрять и адаптировать цифровые сервисы для современных объектов недвижимости. Среди ключевых направлений — системы безопасности, управление инженерной инфраструктурой, учет ресурсов, телекоммуникационная инфраструктура и цифровые сервисы для жителей, арендаторов и управляющих компаний. Все решения планируется объединить в единую цифровую экосистему.

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе
Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе Бизнес

«Для нас партнерство с МТС — это прежде всего инвестиция в качество продукта. Цифровые решения, которые мы будем развивать в рамках сотрудничества, позволят создать современные пространства для работы и отдыха, повысить уровень цифровизации жилых и офисных помещений, а также расширить набор сервисов для пользователей в проектах компании», — сказала коммерческий директор «Текта Групп» Елизавета Севастьянова.

«Современный девелопмент требует системного подхода к цифровизации – от строительных процессов до сервисов для жителей. Мы видим высокий потенциал для интеграции цифровых платформ и решений для девелоперских проектов «Текта Групп», в том числе для внедрения масштабируемых технологий, которые помогут повысить эффективность управления объектами, уровень безопасности и качество пользовательского опыта», – отметил Павел Федосов, руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Китай придумал, как разогнать нейросети в 100 раз, сократив потребление энергии и вычислительной мощности

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Как в России будут регулировать искусственный интеллект для поддержки духовно-нравственных ценностей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще