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«Октава ДМ» представила комплект микрофонов для записи ударной установки

Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» представил новый комплект микрофонов, предназначенный для озвучивания и записи ударной установки. Готовое решение объединяет ряд профессиональных микрофонов «Октава», подобранных для работы со всеми основными элементами барабанной установки. Об этом CNews сообщили представители «Октава ДМ».

В состав комплекта входят один динамический микрофон D1 для бас-бочки, три динамических микрофона D2 для подзвучивания томов, динамический микрофон МД-307 для малого барабана, а также стереопара конденсаторных микрофонов МК-012-01 с кардиоиднымиузкомембранными капсюлями, предназначенная для работы в качестве оверхэдов, которые снимают общее звучание установки.

Такое сочетание микрофонов позволяет получить сбалансированную и детализированную картину звучания всей ударной установки. D1 обеспечивает передачу глубоких низких частот и атаки большого барабана, D2 точно воспроизводят томы и перкуссию, МД-307 передает характер малого барабана, а МК-012-01 формируют естественную стереокартину с высокой детализацией тарелок и общего звучания установки.

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Пресс-служба «Октава ДМ»
«Октава ДМ» представила комплект микрофонов для записи ударной установки

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что драмсет поставляется в алюминиевом кейсе, что делает его удобным для транспортировки и использования на концертных площадках, гастролях, фестивалях и в студиях звукозаписи.

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«Мы стремимся создавать не отдельные продукты, а комплексные решения, которые помогают звукорежиссерам быстрее и эффективнее решать профессиональные задачи. "Драмсет Октава" — это комплект, в котором каждый микрофон выполняет свою функцию, а вместе они позволяют получить полноценное звучание ударной установки без необходимости самостоятельно подбирать оборудование разных производителей. Все микрофоны комплекта разработаны и производятся в России, что гарантирует стабильность характеристик, сервисную поддержку и доступность продукции для наших клиентов», — сказала генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.

Использование готового набора позволяет сократить время подготовки к записи или выступлению и получить оптимальную конфигурацию микрофонов для большинства задач, связанных с озвучиванием ударных инструментов.

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