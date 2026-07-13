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Чаще угрожают работодателю увольнением мужчины, но добиваются своего после угроз — женщины

Мужчин, которым доводилось угрожать увольнением работодателю, почти в 1,5 раза больше, чем женщин. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители 1000 компаний и 3000 экономически активных россиян с опытом работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Судя по результатам опроса представителей работодателей, компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда: каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников (в 2024 г. таких было 6%), еще 64% обсуждают компромиссные варианты (два года назад — 67%). Увольняют «неудобных» только 6% (минус 5 процентных пунктов с 2024 г.).

Россиян, которым доводилось практиковать угрозы увольнением, — 29%. Мужчины почти в 1,5 раза чаще женщин используют подобный прием: 34 и 24% соответственно. Среди россиян с ежемесячным доходом от 150 тыс. руб. таких 36%, среди тех, кто зарабатывает меньше, — 31%.

Из тех, кто прибегал к угрозе увольнением, 59% добились желаемого. Доля россиян, кому не удалось добиться своего и пришлось уйти из компании, составила 31%. 6% остались работать на прежних условиях. Причем мужчины добиваются своего реже женщин (53 и 65% соответственно), а увольняются с работы — чаще (34 и 27%).

В переговорах с работодателем о деньгах нужна четкая аргументация, а не угрозы: что сказать руководству, чтобы повысили зарплату, — читайте советы экспертов SuperJob.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 190

Время проведения: 15 июня — 6 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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