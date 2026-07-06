Wildberries добавит отметки на ИИ-контенте в отзывах

Wildberries (входит в группу RWB) начал тестировать новую функцию, которая помогает покупателям лучше понимать, насколько фото в отзывах отражают реальный вид товара. В мобильном приложении маркетплейса появится специальная отметка «Похоже на ИИ» для медиафайлов, в которых система обнаружила признаки обработки с помощью ИИ-инструментов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Такая отметка может появиться рядом с фото в отзыве, если алгоритмы выявили признаки существенного редактирования и следы генеративной обработки. Метка не означает, что отзыв является недостоверным, но помогает покупателю учитывать возможную обработку изображения при принятии решения о покупке.

Функция работает на основе алгоритмов анализа медиафайлов, которые автоматически определяют визуальные признаки ИИ-обработки. Wildberries не скрывает такие отзывы и не удаляет их только из-за наличия отметки: инструмент дает покупателю дополнительный контекст и помогает сделать выбор более осознанным.

Новая функция уже тестируется и доступна части пользователей в приложении Wildberries. Компания продолжает развивать инструменты доверия и прозрачности, чтобы покупателям было проще оценивать товары по отзывам, а продавцам — поддерживать честную коммуникацию с аудиторией.