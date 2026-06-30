«Яндекс»: родители стали главными пользователями «Алисы AI» при выборе товаров к выпускным

Главными пользователями «Алисы AI» при выборе и покупке товаров к выпускным стали родители. По данным «Яндекса», в мае – июне чаще всего к ассистенту по этой теме обращались женщины старше 35 лет — они составили 46% аудитории. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователи обращались к «Алисе AI» за помощью в выборе образов и подарков, а также поиске товаров в своем городе. Спрашивали, например, «какой костюм выбрать — брючный или юбочный — на выпускной для мам», «наряд мужчине на выпускной сыну», а также искали, где купить платья и обувь к празднику в своем городе.

Самой востребованной категорией стала одежда, обувь и аксессуары — на них пришлось 47% интереса пользователей к теме выпускных. Второе место заняли подарки (26%): пользователи искали идеи для выпускников и учителей, например «Что подарить 11-классникам на выпускной от учителя». Также «Алису AI» использовали для подбора товаров для красоты, оформления праздника и праздничного стола.

После выбора товаров с помощью «Алисы AI» в чате пользователи чаще всего приобретали одежду, обувь и аксессуары для выпускного, а также товары для оформления праздника и подарочные наборы.

Большинство заказов пришлось на товары стоимостью до 5 тыс. руб. При этом почти треть покупок была совершена на суммы свыше 5 тыс. руб., а стоимость отдельных заказов превышала 100 тыс. руб.