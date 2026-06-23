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Выписки и справки: доступ близким теперь можно предоставить прямо в «Сбербанк Онлайн»

Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» могут предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам прямо в мобильном приложении банка. Для этого не нужно идти в офис Сбербанк и писать бумажные заявления. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Каждый день россияне заказывают через «Сбербанк Онлайн» около 280 тыс. документов, в месяц — более 8 млн. Среди самых востребованных — реквизиты счета, выписки по дебетовой карте, справки об арестах и взысканиях, об уплаченных процентах, сведения для госслужащих. Последняя категория — одна из ключевых для пользователей новой возможности в «Сбербанк Онлайн».

Госслужащие должны ежегодно отчитываться не только о своих доходах, но и членов семьи. Раньше для этого приходилось либо лично приходить в банк за документами, либо оформлять нотариальную доверенность. Теперь достаточно добавить человека в раздел «Близкие» и открыть ему доступ буквально за пару нажатий.

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Новинка в «Сбербанк Онлайн» пригодится и тем, кто по разным причинам делегирует оформление документов — например, при получении визы или в других административных процедурах, когда требуются банковские справки на третье лицо.

Чтобы открыть доступ, нужно добавить человека в раздел «Близкие» в «Сбербанк Онлайн». Затем в его карточке появится раздел «Продукты и сервисы», где можно выбрать, к каким именно документам разрешить доступ. Весь процесс занимает меньше минуты — никаких дополнительных подтверждений и визитов в офис. Как только доступ открыт, близкий человек сам заказывает нужные справки и выписки через свое приложение. Документы доступны по картам, счетам, вкладам и кредитам — как действующим, так и ранее закрытым.

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