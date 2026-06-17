«Философт» представляет новый дизайн маркетплейса «Мажордом»

Компания «Философт» впервые показывает обновленный дизайн маркетплейса внутри приложения «Мажордом». Именно маркетплейс становится первым этапом масштабного обновления пользовательского интерфейса всей платформы, которое широкая аудитория увидит в III квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Выбор маркетплейса в качестве отправной точки связан не с коммерческими задачами, а с архитектурой продукта. В отличие от основного приложения, он существует как отдельный микросервис, что позволяет быстрее внедрять новую дизайн-систему, тестировать пользовательские сценарии и оперативно получать обратную связь.

Обновление направлено на то, чтобы сделать сервис более современным и привычным для пользователей. В компании отмечают, что речь не идет о копировании существующих экосистем или крупных маркетплейсов.

Сейчас обновленный интерфейс проходит тестирование с участием фокус-группы пользователей. Под наблюдением команды участники выполняют основные сценарии работы с сервисом: ищут товары, изучают информацию о продавцах, добавляют позиции в корзину и оформляют заказы. По итогам тестов анализируется каждый этап взаимодействия, чтобы убедиться, что навигация остается интуитивной, а необходимые действия не вызывают затруднений.

«Мы сознательно начали обновление именно с маркетплейса. Благодаря архитектуре продукта это позволяет быстро протестировать новую дизайн-систему на реальных пользовательских сценариях, получить обратную связь и использовать ее при дальнейшем развитии всего приложения. Для нас важно принимать решения не на основе предположений, а на основе поведения пользователей», – отметил директор компании «Философт» Иван Власов.

В компании также рассчитывают, что обновление положительно скажется на коммерческих показателях сервиса. Уже сейчас отдельные кейсы показывают, что встроенный маркетплейс может стать для управляющих компаний дополнительным источником дохода за счет собственных и партнерских услуг, а улучшение пользовательского опыта способно усилить этот эффект.