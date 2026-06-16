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Завершить рабочие дела чаще всего успевают пиарщики, сисадмины и медсестры, реже всего это удается аналитикам, дизайнерам и эйчарам

Восемь из 10 работающих россиян успевают за рабочий день сделать все запланированные дела, не справляется с задачами каждый девятый. В опросе SuperJob приняли участие 3 тыс. экономически активных граждан, имеющих постоянную работу. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство трудоустроенных россиян (83%) успевают за рабочий день сделать все запланированные дела. Каждый девятый (11%) не справляется («Коллеги постоянно отвлекают»; «Чем больше делаешь, тем больше задач дают в следующий раз. Это выматывает»; «Всегда появляются более срочные задачи»), еще 6% затруднились с ответом («Специфика работы компании затрудняет планирование»).

Женщины чаще мужчин отчитываются о полной реализации планов: 85% против 82% соответственно. Среди респондентов со средним профессиональным образованием все рабочие дела успевают сделать 84%, с высшим — 81%. Самая высокая продуктивность зафиксирована у опрошенных с доходом от 100 до 150 тыс. руб. (90%).

Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — по 90% из них успевают выполнить все профессиональные задачи. Высокие показатели также у администраторов и экономистов (по 89%), секретарей и продавцов (по 88%), водителей (87%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 86%). А вот аналитики (77%), дизайнеры и эйчары (по 78%), инженеры и кладовщики (по 79%), а также ИT-специалисты (80%) реже других сообщают, что укладываются в рабочий график.

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Динамика обнадеживает: за последние 16 лет доля тех, кто успевает сделать все дела, выросла с 77% до 83%, а доля не успевающих сократилась с 16% до 11%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 539. Время проведения: 25 мая — 10 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 3 тыс. респондентов

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