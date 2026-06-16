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«ЭлектроОптима» запустила серийное производство ячеек КРУ нового поколения

Компания «ЭлектроОптима» начала серийный выпуск ячеек комплектного распределительного устройства нового поколения. Разработка выполнена силами собственного конструкторского подразделения и ориентирована на применение при строительстве и модернизации подстанций. Об этом CNews сообщили представители компании «ЭлектроОптима».

После завершения опытной эксплуатации и полного комплекса испытаний ячейки КРУ нового поколения запущены в серийное производство. Оборудование прошло типовые и приемо-сдаточные испытания в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Оформлены сертификаты соответствия для применения на объектах энергетики и промышленности. Первые партии уже поставлены предприятиям распределительных сетей и промышленным компаниям.

В новой версии переработана компоновка и внутренняя конструкция ячеек. Обновленные компоненты позволили сократить число управляющих и защитных элементов, сохранив и даже повысив функциональные возможности ячеек. В результате ячейки КРУ стали компактнее, надежнее, легче, а их высокая степень заводской готовности существенно упрощает монтаж и пусконаладочные работы на объекте, а удобный доступ к узлам упрощает обслуживание во время последующей эксплуатации.

В ячейках применяются современные вакуумные выключатели с увеличенным коммутационным ресурсом и повышенной механической надежностью. Используются более компактные трансформаторы тока и оптимизирована конструкция токоведущих элементов. Реализованы дополнительные решения для повышения электрической стойкости при внутреннем коротком замыкании и воздействии дуги. Такое исполнение уменьшает эксплуатационные риски и повышает предсказуемость работы изделия для заказчика.

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«Запуск серийного производства ячеек КРУ нового поколения — важный этап в развитии нашей компании, — сказал заместитель технического директора ООО «ЭлектроОптима». — Мы сосредоточились не только на улучшении технических характеристик, но и на удобстве эксплуатации. Результат — продукт, который помогает заказчикам сократить сроки реализации проектов и снизить эксплуатационные затраты, обеспечивая при этом высочайший уровень надежности и безопасности».

Производство организовано на собственных мощностях компании, что позволяет обеспечить непрерывный контроль качества на всех этапах изготовления и гарантировать соблюдение согласованных сроков поставок.

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