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Испытательный срок: 8 из 10 россиян относятся спокойно или с пониманием

Об отрицательном отношении к испытательному сроку рассказал только каждый седьмой россиянин. В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Спокойно к испытательному сроку при приеме на работу относятся 43% опрошенных, еще 37% воспринимают его с пониманием. Доля тех, кому эта HR-практика неприятна, составила 15%.

Мужчины и женщины почти одинаково относятся к испытательному периоду: среди них спокойствие или понимание выражают 81 и 80% соответственно, негатив — по 15%.

Самые категоричные — респонденты 35—45 лет (среди них отрицательно настроены 18%).

Испытательный срок чаще раздражает обладателей среднего профессионального образования (17%), чем закончивших вуз (13%).

Среди респондентов с доходом от 150 тыс. руб. оказалось больше как тех, кто настроен к испытательному сроку спокойно, так и тех, кто отрицательно (50% и 17% соответственно).

Россияне, которым уже приходилось трудоустраиваться с испытательным сроком, реагируют спокойнее: 44% против 38% среди тех, кто не имел такого опыта, а негатива больше у не проходивших испытания при приеме на работу: 17% против 14% среди имеющих подобный опыт.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 25 мая — 2 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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