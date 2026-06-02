Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Карты» теперь будут награждать организации, которые пользователи высоко оценивают несколько лет подряд

Организации теперь могут получить от «Яндекс Карт» новую награду — «Особенно Хорошее место». Она достанется бизнесам, которые пять и более лет подряд получают высокие оценки от пользователей сервиса и сохраняют статус «Хорошее место». Новая награда особенно актуальна для ресторанов, клиник, салонов красоты, отелей и других мест, для которых доверие посетителей критически важно. В 2026 г. статус «Особенно Хорошее место» уже получили 8600 организаций — это 4% от всех «Хороших мест». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Если организация сохраняет статус «Хорошее место» несколько лет — это говорит о стабильно высоком уровне ее обслуживания и о доверии со стороны пользователей «Яндекс Карт». Награда поможет выделить такие места, чтобы клиентам было проще о них узнавать. А для бизнесов она станет дополнительным стимулом сохранять высокое качество сервиса в течение многих лет.

Награда представляет собой статуэтку, которую можно разместить на входе в ресторан или, например, на ресепшене отеля, где ее сразу увидят посетители. Обладатели награды также могут скачать в личном кабинете бизнеса в «Яндекс Картах» изображение с «Особенно Хорошим местом», чтобы добавить его в свою карточку на сервисе или в соцсети. Это не только подчеркнет качество сервиса организации, но и поможет привлекать новых клиентов. По данным «Яндекс Карт», каждый пятый пользователь сервиса при поиске заведений учитывает статус «Хорошее место» и выбирает именно его обладателей.

Каждая организация, которая получит награду «Особенно Хорошее место», сможет заказать себе статуэтку в личном кабинете бизнеса в «Яндекс Картах». Сервис бесплатно изготовит и доставит награду обладателям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Удар по своим. Блокировки VPN уничтожают российскую ИТ-отрасль – из-за них разработчики ПО не могут нормально работать

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290