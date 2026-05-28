«ААМ Системз» представила мобильный комплект эвакуации

Компания «ААМ Системз» представила мобильный комплект эвакуации — решение для оперативного развертывания системы контроля и учета персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведении эвакуационных мероприятий. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Новый комплекс предназначен для использования на промышленных предприятиях, объектах критической инфраструктуры, строительных площадках и других территориях с повышенными требованиями к безопасности. Решение позволяет в кратчайшие сроки организовать мобильный пункт сбора и обеспечить контроль присутствия сотрудников в безопасной зоне.

В состав мобильного комплекта входят программное обеспечение APACS или LyriX от компании «ААМ Системз», оборудование для идентификации персонала, а также средства отображения и передачи информации. Комплекс обеспечивает получение актуальных данных о местонахождении сотрудников и позволяет ответственным специалистам оперативно контролировать процесс эвакуации.

По информации компании, решение может использоваться как в составе действующей системы контроля и управления доступом, так и в автономном режиме. Это позволяет применять комплект на удалённых объектах, временных площадках и в условиях отсутствия стационарной инфраструктуры.

В «ААМ Системз» отмечают, что мобильный комплект эвакуации ориентирован на повышение уровня безопасности и сокращение времени реагирования в нештатных ситуациях.

