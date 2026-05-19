Сервис «Звук»: скачивание музыки в России выросло на 36% за год

Россияне всё чаще берут музыку с собой: скачивают любимые треки заранее, чтобы слушать их в дороге, метро, на даче или в поездках. По внутренним данным музыкального сервиса «Звук», с июля 2025 г. по начало мая 2026 года время офлайн-прослушивания выросло на 36%. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Одновременно среднее дневное число офлайн-слушателей выросло на 13%.

При этом офлайн не вытесняет онлайн-прослушивание, а дополняет его: онлайн-аудитория сервиса также продолжает расти. Пользователи не переходят в офлайн полностью — они просто стали слушать музыку в большем количестве сценариев.

Скачивание становится частью привычного сценария прослушивания. Пользователи заранее формируют личный каталог треков, чтобы возвращаться к любимой музыке в любой момент и в любом месте — независимо от покрытия сети.

Эксперты «Звука» также проанализировали, какие треки пользователи чаще всего сохраняли для офлайн-прослушивания в 2026 г.:

Январь: «Базовый минимум» Sabi и Mia Boyka, «Ворона» Кэнни и МС Дымки;

Февраль: «Сыпь, гармоника!» СДП;

Март: Nobody Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape; «Купер» Sqwoz Bab; «Банк» Icegergert и Zivert;

Апрель: «Феникс» Bearwolf, «Тону» Hollyflame, «67 (Six Seven)» Gazan;

Май: «обла.ком» Соловы.

«Мы видим, как пользователи адаптируют сценарии взаимодействия с сервисом под свои потребности. Человек хочет, чтобы любимая музыка была рядом в машине, в метро, за городом, в любой точке — вне зависимости от того, есть сеть или нет», — сказала Катя Кляйн, директор департамента контента музыкального сервиса «Звук».

Для анализа использовались внутренние данные музыкального сервиса «Звук». Рост офлайн-прослушивания отражает увеличение офлайн-аудитории и суммарного времени офлайн-прослушивания.