Бренд «Урал» представляет «Че Гевара +» — активный сабвуфер, которому нет аналогов на рынке

Бренд «Урал» объявляет о выходе новинки в линейке «Че Гевара» — активного сабвуфера «Че Гевара +». Это не просто активный сабвуфер в привычном понимании, а полноценное сабвуферное звено: тщательно подобранные друг под друга усилитель «Урал ТТМ 1.300» класса D, сабвуферный динамик «Урал Молния 12» и рассчитанный под них корпус – все в одной коробке, готовое к установке. Об этом CNews сообщили представители «Урала».

Каждый, кто хотя бы раз собирал басовую систему в автомобиль, знает, сколько вопросов возникает еще до покупки. Какой динамик выбрать? Какой усилитель к нему подойдет? Что важнее – мощность усилителя или параметры динамика? В какой корпус все это ставить, как рассчитать его объем, где его взять? А если корпус окажется неподходящим – деньги и время потрачены впустую. «Урал» взял решение всех этих задач на себя. Инженеры компании спроектировали «Че Гевара +» как единый оптимально согласованный комплект, в котором каждый компонент раскрывает потенциал другого. В результате покупатель получает готовое устройство с выверенными рабочими характеристиками, не тратя времени на подбор, расчеты и сомнения.

Номинальная выходная мощность усилителя составляет 300 Вт на нагрузку 1 Ом, рабочий диапазон частот – от 20 до 250 Гц, коэффициент гармонических искажений не превышает 0,04%, а взвешенное отношение сигнал/шум по стандарту МЭК А – не менее 95 дБ. Входная чувствительность регулируется в широком диапазоне от 0,2 до 6 В, фильтр низких частот настраивается в пределах 50–250 Гц с крутизной среза 12 дБ на октаву, сабсоник – от 10 до 80 Гц, а усиление нижних частот на 45 Гц допускает регулировку от 0 до 12 дБ. Питание осуществляется от бортовой сети напряжением 9–16 В, что обеспечивает стабильную работу практически в любом автомобиле.

По давлению, глубине и плотности баса «Че Гевара +» значительно превосходит конкурирующие решения с типоразмером динамика 15 дюймов – при том, что сам оснащен 12-дюймовым динамиком «Урал Молния 12». Это принципиально иной уровень отдачи на ватт и на литр объема, достигнутый именно за счет точного инженерного согласования всех элементов системы.

Продукт адресован широкому кругу покупателей: дилерам, студиям установки и розничным клиентам, которые ценят свое время и хотят получить максимум результата при разумных вложениях. Для полноценной инсталляции к сабвуферу рекомендуется комплект проводов 8Ga, головное устройство и акустика – и система готова дать волю настоящему драйву.



