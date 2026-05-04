Разделы

Веб-сервисы
|

«Кион Строки»: интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24% в связи с выходом «Дьявол носит Prada 2»

К выходу в прокат второй части культового фильма «Дьявол носит Prada» книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, как меняется интерес пользователей к книгам о моде и стиле. Исследование показало, что после мировых премьер картины, состоявшихся 20 апреля и 22 апреля, потребление книг этого направления выросло на 24% неделя к неделе. Лидером рейтинга стала книга Марьяны Скуратовской «Мода эпохи потрясений: от 1910-х к 1920-м», а в число самых востребованных также вошли книги о Cartier, Dior, Анне Винтур и феномене сумки Birkin. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первое место среди самых популярных книг о моде и стиле заняла «Мода эпохи потрясений: от 1910-х к 1920-м» Марьяны Скуратовской — исследование о том, как исторические перемены, войны и социальные сдвиги влияли на внешний облик эпохи. На второй строчке расположилась книга Франчески Картье Брикелл «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши» — семейная хроника о становлении одного из самых известных ювелирных домов мира. Третье место заняла «DIOR. История модного дома» Карен Гомер, посвященная наследию Кристиана Диора и развитию бренда, ставшего символом французской моды.

В пятерку самых популярных книг также вошли «Анна. Биография самой влиятельной женщины Vogue» Эми Оделл — история карьеры Анны Винтур, одной из ключевых фигур мировой fashion-индустрии, — и «Добывая Биркин. Как обвести вокруг пальца люксовый модный бренд и заработать на этом миллионы» Майкла Тонелло, рассказывающая о культовом статусе сумки Hermès Birkin и закрытом мире люксового ресейла.

Наиболее активной аудиторией книг о моде и стиле стали женщины 25–34 и 35–44 лет. Именно эти возрастные группы чаще других обращались к книгам о модных домах, fashion-индустрии, истории костюма и биографиям людей, сформировавших современное представление о стиле.

Характерно и распределение интереса по времени: чаще всего пользователи читали книги о моде и стиле по вторникам, а самым популярным промежутком стало время с 10:00 до 14:00.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Закрыт сервис – «наследник» уникального поисковика, запущенного до «Яндекса» и Google

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще