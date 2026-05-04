«Кион Строки»: интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24% в связи с выходом «Дьявол носит Prada 2»

К выходу в прокат второй части культового фильма «Дьявол носит Prada» книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, как меняется интерес пользователей к книгам о моде и стиле. Исследование показало, что после мировых премьер картины, состоявшихся 20 апреля и 22 апреля, потребление книг этого направления выросло на 24% неделя к неделе. Лидером рейтинга стала книга Марьяны Скуратовской «Мода эпохи потрясений: от 1910-х к 1920-м», а в число самых востребованных также вошли книги о Cartier, Dior, Анне Винтур и феномене сумки Birkin. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первое место среди самых популярных книг о моде и стиле заняла «Мода эпохи потрясений: от 1910-х к 1920-м» Марьяны Скуратовской — исследование о том, как исторические перемены, войны и социальные сдвиги влияли на внешний облик эпохи. На второй строчке расположилась книга Франчески Картье Брикелл «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши» — семейная хроника о становлении одного из самых известных ювелирных домов мира. Третье место заняла «DIOR. История модного дома» Карен Гомер, посвященная наследию Кристиана Диора и развитию бренда, ставшего символом французской моды.

В пятерку самых популярных книг также вошли «Анна. Биография самой влиятельной женщины Vogue» Эми Оделл — история карьеры Анны Винтур, одной из ключевых фигур мировой fashion-индустрии, — и «Добывая Биркин. Как обвести вокруг пальца люксовый модный бренд и заработать на этом миллионы» Майкла Тонелло, рассказывающая о культовом статусе сумки Hermès Birkin и закрытом мире люксового ресейла.

Наиболее активной аудиторией книг о моде и стиле стали женщины 25–34 и 35–44 лет. Именно эти возрастные группы чаще других обращались к книгам о модных домах, fashion-индустрии, истории костюма и биографиям людей, сформировавших современное представление о стиле.

Характерно и распределение интереса по времени: чаще всего пользователи читали книги о моде и стиле по вторникам, а самым популярным промежутком стало время с 10:00 до 14:00.