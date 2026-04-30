ПАО «Софтлайн» сообщает о снятии обеспечительных мер в отношении нескольких входящих в Группу предприятий

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг, сообщает об отмене Арбитражным судом г. Москвы обеспечительных мер, наложенных 24 апреля 2026 г. на счета и имущество физических и юридических лиц, в том числе шести компаний, входящих в Группу. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Меры были приняты в рамках дела о банкротстве ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780) без рассмотрения дела по существу, без назначения судебного заседания и без уведомления сторон. ПАО «Софтлайн» оперативно подало ходатайство об отмене необоснованных ограничений. Суд полностью удовлетворил данное ходатайство в отношении всех компаний Группы, применительно к которым ранее были установлены обеспечительные меры.

Обеспечительные меры, как ранее заявляла компания, не сказались на операционной деятельности Группы.


