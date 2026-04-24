Разделы

Цифровизация
|

«Геоскан» представил платформу для занятий робототехникой в школах и колледжах

ГК «Геоскан» представила «Пионер Хаб» — цифровую платформу для школ и колледжей. Она позволяет преподавателю выдавать задания, видеть результаты учеников в симуляторах, проверять домашнюю работу и принимать решение о допуске к работе на реальных дронах и других робототехнических устройствах. Платформа может быть запущена в школах и коллеждах, которые уже используют оборудование «Геоскана». Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Решение объединяет в одной системе несколько аспектов образовательного процесса: установку и обновление программ, работу с классами и группами, выдачу заданий и сбор результатов. «Геоскан Пионер Хаб» также включает обучающие курсы, соревновательный раздел, пользовательские материалы и базу знаний. Преподаватель получает единый инструмент для работы с группой и может вести обучение не через набор отдельных программ и сервисов, а в единой цифровой среде.

Цифровая платформа фиксирует результаты работы учеников в симуляторах и других цифровых инструментах, которые используются в программах по робототехнике и беспилотным системам. Педагог может видеть прохождение заданий, время, точность и другие показатели, использовать эти данные для проверки домашней работы и принимать решение о переходе к следующему этапу подготовки. Один из текущих сценариев применения системы — допуск к полетам на реальном оборудовании по заданным критериям, а не по общей оценке занятия.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
«Геоскан Пионер Хаб» интегрирован с симулятором ручного пилотирования «Пионер Дрон Сим». В дальнейшем в платформу планируется добавить интеграцию с «Геоскан Симулятором» для автономных миссий и с «Пионер Код ЛМС» (Pioneer Code LMS) для задач по программированию. Это должно связать в одной системе ручное пилотирование, программирование, домашнюю практику и работу с реальным оборудованием.

«Сегодня школе и колледжу мало просто закупить оборудование и программное обеспечение. Преподавателю нужен инструмент, который помогает вести группу, видеть прогресс каждого ученика и связывать цифровую практику с работой на реальной технике. Пионер Хаб мы создавали как систему, которая собирает задания, симуляторы, результаты и работу с оборудованием в одном месте и может использоваться в программах по робототехнике, включая направление беспилотных систем», — отметил руководитель департамента развития образовательных продуктов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

