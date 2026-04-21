Россияне готовятся к дачному сезону: продажи садовой техники выросли на 91% за год

Специалисты «Авито» проанализировали продажи товаров для дачи, строительства и ремонта, а также готовых строений и срубов на платформе. Выяснилось, что в I квартале 2026 г. продажи садовой техники год к году выросли на 91%, а из строений россияне чаще всего покупали бани и бытовки. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Садовая техника и инструменты

В 2026 г. аналитики зафиксировали ранний рост продаж садовой техники — в I квартале 2026 г. ее стали покупать на 91% чаще, чем годом ранее. Это говорит о том, что в этот раз россияне раньше начали готовиться к дачному сезону. Кроме того, на 39% выросли продажи садовых инструментов. Также примечательно, что год к году увеличились продажи обогревателей — на 19%. Россияне стремятся проводить на дачах время не только летом, но и в холодное время года.

Готовые постройки

На «Авито» можно как найти подрядчиков для строительства любого объекта, так и купить готовую постройку. Вторым сценарием чаще всего пользуются в случае с банями — на них приходится больше всего продаж (24%) в категории «Готовые строения и срубы» на платформе. Средняя цена бани составила 313 тыс. руб. На втором месте — бытовки с долей 22%. Их средняя стоимость составила 126 тыс. руб.

Тройку лидеров замыкают дома — на них пришлось 20% продаж в категории. Готовыми обычно покупают небольшие дома, средняя стоимость которых составила 528 тыс. руб. 19% продаж пришлось на теплицы. Их средняя цена — 21 тыс. руб. Также в топ-5 — беседки с долей 4%. Они в среднем обходились в 74 тыс. руб.

Строительство и ремонт

В категории «Строительство и ремонт» больше половины продаж занимают стройматериалы (37%) и инструменты (24%). Из стройматериалов в I квартале 2026 года пользователи чаще всего покупали пиломатериалы (23%), отделочные материалы (14%), листовые материалы (10%), металлопрокат (6%) и электрику (6%). Из инструментов — электроинструменты (32%), ручные инструменты (12%), газовое и сварочное оборудование (10%), силовую строительную технику (9%), а также расходные материалы и оснастку (9%).