Музыкальный сервис «Звук»: 61% музыкантов регулярно используют ИИ в творчестве

Искусственный интеллект стал частью повседневной работы представителей музыкальной индустрии: 85% опрошенных уже имеют опыт работы с ИИ, а 61% пользуются этими инструментами регулярно. К таким выводам пришли эксперты музыкального сервиса «Звук», опросив 1 тыс. представителей музыкальной индустрии в приложении для артистов «Звук Студио». Об этом CNews сообщили представители сервиса «Звук».

В опросе участвовали представители индустрии, которые сами создают и выпускают музыку: 77% респондентов — артисты или исполнители, 66% — сонграйтеры, 32% — продюсеры или битмейкеры, 24% — звукорежиссеры.

Чаще всего ИИ помогает артистам в создании визуалов и контента для соцсетей. Так, 66% респондентов используют нейросети для генерации обложек треков, 37% — для создания видеоконтента, а 32% — для написания постов в соцсетях.

Искусственный интеллект активно используется и в музыкальном продакшене. 40% респондентов применяют его для создания музыки регулярно, а 18% как минимум однажды тестировали такие инструменты. Чаще всего нейросети помогают с генерацией мелодии (50%) и вокала (43%). Также с помощью ИИ создают аранжировки (38%) и обрабатывают готовый звук (32%).

Главным преимуществом ИИ респонденты считают возможность экспериментировать со звуком (70%), увеличивать скорость работы над материалом (66%) и экономить бюджет (64%).

Высокий уровень проникновения ИИ в творчество музыкантов показывает, что нейросети вышли за рамки экспериментального инструмента и стали частью повседневной рабочей практики — наряду с другими цифровыми решениями, которые уже используются в продакшене, дистрибуции и продвижении релизов. Это меняет привычную логику работы с контентом и усиливает роль технологий на всех этапах музыкального процесса.

Хотя музыканты активно используют нейросети в работе, большинство из них не верит, что ИИ способен полностью заменить настоящих артистов: такой сценарий допускают только 8% опрошенных. Почти половина респондентов (47%) полагает, что искусственный интеллект может взять на себя только часть задач. При этом 45% уверены, что полноценной замены музыкантов не произойдет.

Тем не менее большинство респондентов беспокоит, что контента, целиком сгенерированного ИИ, на рынке станет больше, чем музыки от настоящих артистов: об этом заявили 65% опрошенных. Еще 49% опасаются снижения ценности творчества, а 36% — проблем с авторскими правами.

Исследование проведено музыкальным сервисом «Звук» в апреле 2026 г. методом онлайн-опроса в приложении «Звук Студио» среди 1 тыс. представителей музыкальной индустрии. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопросы.