RWB с 25 мая 2026 г. вводит единые условия работы для российских и китайских продавцов на Wildberries

Компания RWB объявляет о внедрении единых условий работы для продавцов на платформе Wildberries. Изменения вступят в силу с 25 мая 2026 г. и направлены на повышение прозрачности и предсказуемости ведения бизнеса, а также обеспечение равных конкурентных условий для всех участников. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В рамках обновлений для китайских и российских предпринимателей будут выравнены комиссии с продаж по категориям товаров, внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения для повышения эффективности продаж.

RWB продолжает последовательную работу над формированием прозрачной и предсказуемой среды для ведения бизнеса на платформе. Введение единых условий позволит обеспечить честную конкуренцию и равные возможности для продавцов.