МТС вводит специальные меры поддержки для пострадавших от паводка жителей Республики Дагестан

МТС окажет меры поддержки абонентам в Республике Дагестан в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в регионе из-за паводка в марте-апреле 2026 года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абонентам МТС, проживающим на наиболее пострадавших во время подтопления территориях Дагестана, будет пополнен баланс на сумму 500 руб., что соответствует размеру средней месячной абонентской платы за связь. Информация о начислении поступит в SMS-сообщении.

Также МТС сделает бесплатными звонки на номера горячих линий в Дагестане, занимающихся устранением последствий паводка. В частности, бесплатными с 10 апреля до конца месяца станут вызовы на номера кол-центра по сбору помощи для жителей поселка Мамедкала, Горячей линии психологической поддержки в дагестанском отделении Красного креста, кол-центра ГО и ЧС города Махачкалы.

