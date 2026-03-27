«Битрикс24» запатентовал «Потоки + AI»

Инструмент «Потоки + AI» помогает управлять большим количеством типовых задач, которые стоят перед конкретным отделом, например, административно-хозяйственным, юридическим или маркетинговым. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Потоки» в реальном времени показывают количество задач в отделе и уровень эффективности на основе процента выполненных задач. Опираясь на эти показатели, руководитель может контролировать загруженность сотрудников и их продуктивность, оценивать скорость работы, находить проблемные места и принимать взвешенное решение о том, стоит ли вмешиваться в процессы.

ИИ анализирует параметры «Потока» и задачи в нем и дает рекомендации по улучшению производительности. Например, может указать на возможные причины падения эффективности и предложить способы исправления ситуации.

Инструмент распространен среди юристов и бухгалтеров. «Потоки + AI» помогают автоматизировать очередь из типовых задач. Например, регулярную проверку документов и контрагентов.

Также «Потоки AI» помогает организовать процессы бэк-офиса. Например, в хозяйственных и ИT-отделах. Инструмент упорядочивает заявки по ремонту помещений, закупке оборудования, настройке доступа к корпоративным ресурсам.

В марте 2026 г. «Битрикс24» запатентовала «Потоки + AI». Для компании патент на ПО с применением ИИ – это не просто формальная регистрация. Выдача патента подчеркивает не только высокий уровень инженерной экспертизы компании, но и ее готовность задавать новые стандарты в сфере интеллектуальной собственности.