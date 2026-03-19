Разработчик «Спарго Технологии» автоматизировал товарный учет в сети «Лекарства24.ру» с помощью «Единого справочника»

Компания «Спарго Технологии» завершила интеграцию модуля «Единый справочник» для московской сети аптек «Лекарства24.ру». Новое решение позволило централизовать управление товарной номенклатурой и сократить долю ручного труда при обработке товародвижения. Об этом CNews сообщили представители «Спарго Технологии».

Как пояснили в компании «Спарго Технологии», благодаря модулю происходит ежедневное обновление реестровых цен и списка ЖНВЛС, а также автоматическая сверка поступающих позиций с уже имеющимися в базе. Система сопоставляет товары из накладных поставщиков со справочником склада, выявляет позиции с истекающим сроком годности и поддерживает актуальность атрибутов (ПКУ, БАД, спиртосодержащая продукция). Кроме того, модуль помогает в наполнении сайта актуальным ассортиментом и формирует автозаказ. Все это способствует более прозрачной, быстрой и точной работе в области товарного учета и управления ассортиментом. Такой подход особенно актуален для организаций с широким ассортиментом и крупными оборотами.

В пресс-службе «Лекарства24.ру» отметили, что внедрение инструмента упростило приемку товаров: теперь система гарантирует соответствие позиций из накладной тому, что фактически хранится на складе, и автоматически привязывает поставщиков к справочнику. Это снизило количество ошибок при актуализации данных и ускорило обработку поступлений на 40%. Благодаря прозрачной аналитике по движению товаров и ценам в компании получили возможность более точно контролировать реестровые цены и оперативно реагировать на ситуацию.

В «Спарго Технологии» добавили, что продолжат развивать решения для автоматизации бизнес-процессов розничного ритейла с упором на бесшовную интеграцию в том числе с существующим программным обеспечением заказчиков.