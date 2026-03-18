Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Цифровой подсказчик ускорил разморозку руды на Абагурской фабрике

На Абагурской обогатительной фабрике ЕВРАЗа ввели в эксплуатацию цифровую систему управления процессом разморозки первичного рудного концентрата. Разработанное решение позволяет рассчитывать оптимальные параметры температурной обработки вагонов зимой на основе анализа поступающих данных. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Ранее определение степени оттаивания сырья производилось без применения точных методик, что приводило к увеличению продолжительности выгрузки и простоям подвижного состава. Внедрение цифрового помощника обеспечило автоматизированный расчет времени и температуры разогрева для каждой партии концентрата. Это позволило не только сократить длительность технологического цикла, но и повысить комфортность условий труда сотрудников за счет дистанционного мониторинга процесса.

По итогам эксплуатации системы зафиксировано сокращение среднего времени разогрева вагонов с 3,5 до 3 часов. Достигнутые показатели позволяют дополнительно перерабатывать до 26 тыс. тонн концентрата ежемесячно. Экономический эффект от реализации проекта составил 10,62 млн руб. в год. Снижение затрат на энергоресурсы обеспечено за счет исключения случаев перегрева либо недостаточного прогрева составов. Дополнительным результатом стало упрощение системы учета сырья за счет формирования электронного архива данных.

Проект соответствует стратегии ЕВРАЗа по цифровизации производственных процессов. В число других инициатив, внедряемых на Абагурской обогатительной фабрике, входят системы предиктивной аналитики состояния шламопроводов, динамического управления обогащением и автоматизации подачи добавочной воды на сепараторы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

