«КБ Вишера» завершило климатические испытания квадрокоптера «БЕР»

В начале марта 2026 г. резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «КБ Вишера» завершило климатические испытания квадрокоптера «БЕР». Аппарат прошел проверку в климатической камере с системой солнечного излучения, в пылевой камере, а также в камере дождя. Испытания проходили на специализированной площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем. Об этом CNews сообщили представители технопарка «Жигулевская долина».

По итогам испытаний в работоспособности летательного аппарата нарушений выявлено не было. Как отмечают в компании, «БЕР» стал первым российским квадрокоптером, для которого публично представлены результаты испытаний в диапазоне температур от -40 °C до +50 °C при степени защиты IP54.

«Мы создаем «БЕР» как практический инструмент для сложных условий эксплуатации. Эти испытания подтверждают, что аппарат готов к реальной промышленной работе», — отметил Владимир Дьяков, управляющий ООО «КБ Вишера».