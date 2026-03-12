Форум GIS DAYS 2026 открыл приём заявок на доклады

Ежегодный форум по информационной безопасности GIS DAYS (Global Information Security Days: дни глобальной информационной безопасности), который компания «Газинформсервис» организует уже в девятый раз, пройдёт с 30 сентября по 2 октября 2026 года. Традиционно мероприятие соберёт ведущих экспертов в Москве и Санкт-Петербурге.

Участников ждут три насыщенных дня, разделённых по формату и целевой аудитории. В первый день, 30 сентября, пройдёт закрытое мероприятие для ключевых партнёров и приглашённых экспертов в Петербурге. 1 октября там же пройдёт студенческий день и киберполигон «Киберарена». Основной день форума для представителей бизнеса и регуляторов состоится 2 октября в Москве.

«На сайте форума уже открыт приём заявок на выступления. При отборе будут оцениваться тема, её проработка, наличие примеров из практики и их применимость. Конкуренция обещает быть высокой», — отметил Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис».

Чтобы подать заявку на доклад, заполните форму на сайте gisdays.ru.

Даты регистрации для команд Red Team vs Blue Team будут объявлены позднее. Организаторы также планируют расширить пул медиапартнёров, подготовив для журналистов специальную пресс-зону.

Напомним, что Форум проводится с 2018 года. Он объединяет экспертов по кибербезопасности, представителей бизнеса и государства.