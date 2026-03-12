Разделы

Безопасность
|

Форум GIS DAYS 2026 открыл приём заявок на доклады

Ежегодный форум по информационной безопасности GIS DAYS (Global Information Security Days: дни глобальной информационной безопасности), который компания «Газинформсервис» организует уже в девятый раз, пройдёт с 30 сентября по 2 октября 2026 года. Традиционно мероприятие соберёт ведущих экспертов в Москве и Санкт-Петербурге.

Участников ждут три насыщенных дня, разделённых по формату и целевой аудитории. В первый день, 30 сентября, пройдёт закрытое мероприятие для ключевых партнёров и приглашённых экспертов в Петербурге. 1 октября там же пройдёт студенческий день и киберполигон «Киберарена». Основной день форума для представителей бизнеса и регуляторов состоится 2 октября в Москве.

«На сайте форума уже открыт приём заявок на выступления. При отборе будут оцениваться тема, её проработка, наличие примеров из практики и их применимость. Конкуренция обещает быть высокой», — отметил Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис».

Чтобы подать заявку на доклад, заполните форму на сайте gisdays.ru.

kovshov_gis_days_2026_1000h667.png

Даты регистрации для команд Red Team vs Blue Team будут объявлены позднее. Организаторы также планируют расширить пул медиапартнёров, подготовив для журналистов специальную пресс-зону.

Напомним, что Форум проводится с 2018 года. Он объединяет экспертов по кибербезопасности, представителей бизнеса и государства.

Рекламаerid:2W5zFGMS96yРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Уязвимость в ИИ-ассистенте Docker позволяла внедрять вредоносный код

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Социальная сеть для искусственного интеллекта оказалась насквозь дырявой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837