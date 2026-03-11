nanoCAD GeoSeries 26.0: новая версия на Платформе nanoCAD 26

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Конфигурация «Трассы и Профили»

Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN.

Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности.

Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.

Конфигурация «База геологических скважин»

Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД».

Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.

Конфигурация «Геология»

Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология».

Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения.

Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».

Конфигурация «Трубопроводы»

Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок.

Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий.

Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода.

Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».

«В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов», — Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана («Нанософт»).