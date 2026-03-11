Разделы

ПО Цифровизация
|

nanoCAD GeoSeries 26.0: новая версия на Платформе nanoCAD 26

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Конфигурация «Трассы и Профили»

Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN.

Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности.

Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.

Конфигурация «База геологических скважин»

Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД».

Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.

Конфигурация «Геология»

Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология».

Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».

Конфигурация «Трубопроводы»

Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок.

Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий.

Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».

«В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов», — Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана («Нанософт»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3-хранилище без остановки сервисов

«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базиса»

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Производители ноутбуков на Windows в панике. Дешевый MacBook Neo отбирает у них хлеб, весь рынок в шоке

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837