Зарплаты руководителей: кому предлагают больше 300 тысяч рублей в месяц?

Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях для высшего и среднего менеджмента в январе 2026 г. составила 150 000 руб., подсчитали аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга. Эксперты сервиса проанализировали вакансии для руководящего звена и выяснили, кому из них работодатели готовы платить больше всего. В топ-3 вошли руководитель группы разработки, директор по информационным технологиям и коммерческий директор. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Всего с начала 2026 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 23 тыс. вакансий для высшего и среднего менеджмента, из них 2,6 тыс. предлагали доход от 300 000 руб. По сравнению с началом 2025 г. количество подобных высокооплачиваемых вакансий в целом по стране выросло на 22%.

«Первое место по уровню предлагаемого дохода в вакансиях заняли руководители групп разработки — медиана предлагаемых им зарплат в январе достигла 328 600 руб. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по категории топ-менеджмента. Такой разрыв объясняется высокими требованиями к специалистам: кандидат должен обладать не только сугубо управленческими навыками, но и узкими ИТ-компетенциями, умело сочетая лидерские качества и профессиональную экспертизу», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

На втором месте по уровню дохода в вакансиях — директора по информационным технологиям (медиана предлагаемой в январских вакансиях зарплаты — 226 000 руб.), на третьем — коммерческие директора (217 000 руб.).

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть
Цифровизация

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для руководителей вошли позиции финансового директора (201 100 руб.), директора по маркетингу и PR (200 000 руб.), вакансии для руководителей отделов аналитики (190 000 руб.), операционных директоров (184 400 руб.), руководителей строительных проектов (183 400 руб.) и технических директоров (171 500 руб.).

hh1.jpg

Топ-20 специализаций из сферы высшего и среднего менеджмента с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях по данным hh.ru, январь 2026

