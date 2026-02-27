Разделы

«Евраз» перевела в промышленную эксплуатацию личный кабинет подрядчика

Компания «Евраз» сообщила о том, что перевела в промышленную эксплуатацию собственную информационную систему – единый личный кабинет подрядчика (ЕЛКП), разработанный по требованиям службы ОТиПБ операционной и инвестиционной деятельности. ЕЛКП выступает одним из инструментов обеспечения безопасности: здесь проводится первоначальный контроль наличия и соответствия аттестаций подрядчиков заявленным видам работ, документов и состояния их оборудования перед допуском на производственные площадки на Урале и в Сибири.

Представитель подрядной организации заполняет карточки сотрудников в ЕЛКП, прикрепляя сканы актуальных документов. Система не пропустит заявку на согласование, если срок действия хотя бы одного документа истек. После успешного согласования сотрудник попадает в справочник. Аналогичный алгоритм реализован для наполнения справочника транспортных средств и оборудования ПО.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

В планы развития ЕЛКП входит интеграция с системами оформления пропусков и электронных нарядов-допусков, а также запись на вводный инструктаж. Все проверенные данные будут передаваться в систему электронных нарядов-допусков, что сделает процесс допуска сотрудников на площадку прозрачным на каждом этапе.

«Внедрение личного кабинета – это очередной шаг в реализации стратегии «Евраза», направленной на создание безопасной, эффективной и технологичной производственной системы. Проект позволит выстроить более прозрачные и управляемые взаимоотношения с контрагентами, чтобы обеспечить безусловный приоритет безопасности наших сотрудников и сотрудников подрядных организаций», – сказал руководитель направления по работе с подрядными организациями «Евраза» Александр Башмаков.

