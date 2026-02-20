Джейн Эйр и Анна Каренина: российские мужчины назвали любимых женских героинь.

Накануне 23 февраля книжный сервис «Кион Строки» проанализировал чтение мужской аудитории и зафиксировал тренд: мужчины все чаще выбирают романы с сильными женскими персонажами. Самым популярным классическим романом среди мужчин стала «Анна Каренина», а «Джейн Эйр» показала один из самых заметных скачков — ее потребление среди мужчин за год увеличилось более чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным романом среди мужчин стала «Анна Каренина» Льва Толстого. Интерес к классическим романам с яркой женской перспективой во многом связан с их психологической глубиной. Так, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте — история взросления и внутренней независимости героини — показала один из самых заметных скачков в мужском чтении: за год ее потребление среди мужчин выросло более чем в три раза. Сопоставимую динамику демонстрируют и другие классические тексты: второе место по росту заняли «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, третье — «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

В пятерку самых популярных жанров у мужчин вошли фантастика, фэнтези, классическая литература, детективы и классические романы. Самым популярным днем для чтения является среда, а пик пользовательской активности приходится на дневные часы — с 16:00 до 19:00.

В сравнении топов 2024 и 2025 гг. видно, что современная романтическая проза усиливает позиции. В числе пятерки лидеров мужского чтения за 2025 г. появились романы Ребекки Яррос, автора популярных фэнтези. Ее книги сочетают динамичный сюжет, любовные отношения и элементы приключенческой прозы, благодаря чему находят отклик у широкой аудитории.

Аналитика «Кион Строки» показывает: произведения с яркими женскими героинями и эмоционально насыщенной драматургией становятся частью общего читательского интереса вне зависимости от пола аудитории.